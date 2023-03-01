Скончался концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский

Фото: bolshoi.ru

Концертмейстер Государственного академического Большого театра Александр Ксендзовский умер на 77-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

"После продолжительной болезни скончался Александр Владимирович Ксендзовский", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Ксендзовский скончался 23 февраля. Прощание с театральным деятелем состоится в крематории Хованского кладбища 3 марта. Траурная церемония начнется в 10:30.

Александр Ксендзовский родился в 1947 году. Музыкант прослужил в Большом театре более 50 лет. Последние годы Ксендзовский руководил оркестром балетной труппы театра.

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