Сценарист фильма "Белые росы" Алексей Дударев умер на 73-м году жизни

Фото: ТАСС/Шуба Владимир

Белорусский драматург, автор сценария "Белых рос" и пьесы "Рядовые" Алексей Дударев скончался на 73-м году жизни. Об этом информирует телеграм-канал министерства культуры Белоруссии.

"Алексей Дударев внес значительный личный вклад в развитие и популяризацию национального театрального искусства. Министерство культуры выражает соболезнования родным и близким Алексея Ануфриевича", – говорится в сообщении.

Дударев родился 6 июня 1950 года в Дубровенском районе Витебской области. Он учился в Новополоцком профессионально-техническом училище нефтяников, которое окончил в 1968 году. Потом Дударев поступил на театральный факультет Белорусского театрально-художественного института.

Уже с 1992 года он занимал пост руководителя Белорусского союза театральных деятелей.

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