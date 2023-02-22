Умер ведущий актер театра "Ленком" Борис Чунаев

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на театр "Ленком", в котором служил актер.

Борис Чунаев родился в Москве в 1937 году. Его дебют в качестве театрального актера состоялся в 1963 году на сцене Молодежного театра ЦДКЖ, тогда он еще был студентом Школы-студии МХАТ.

Спустя четыре года после дебюта артист присоединился к труппе Московсковского театра имени Ленинского комсомола, нынешнего "Ленкома". Там он продолжал играть до своих последних дней.

Наибольшую известность ему принесли роли в спектаклях Марка Захарова, в числе которых "Юнона и Авось", "Пролетая над гнездом кукушки", "Тиль" и другие. Также Чунаев играл в кино.



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