Скончался советский режиссер Вадим Абдрашитов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист РФ, советский и российский режиссер Вадим Абдрашитов скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дирекции Союза кинематографистов России.

"Нам подтвердили во ВГИКе, что Вадим Юсупович скончался", – говорится в сообщении.

О причинах смерти кинодеятеля не сообщалось.

Абдрашитов родился в 1945 году в Харькове. В 1970 году поступил на режиссерский факультет во ВГИК. Обучаясь в вузе, в 1974 году он снял фильм "Остановите Потапова!", который представил в качестве курсовой работы.

Среди известных работ кинорежиссера – "Парад планет", "Время танцора", "Армавир" и другие фильмы.

В 2004 году Вадим Абдрашитов получил премию "Ника" за лучшую режиссерскую работу над фильмом "Магнитные бури". Также на счету кинодеятеля есть и другие награды.



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