07:50Культура
Режиссер Геннадий Базаров скончался в Киргизии
Фото: Евгений Петрийчук/фотохроника ТАСС
Режиссер и сценарист Геннадий Базаров скончался в Киргизии в возрасте 80 лет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов республики.
"Кыргызский кинематограф понес тяжелую утрату, скончался Геннадий Садырович", – говорится в сообщении.
На данный момент информации о месте захоронения деятеля искусства нет.
Базаров родился в мае 1942 года в поселке Ат-Баши Нарынской области. После окончания режиссерского факультета, он стал директором киностудии "Кыргызфильм", а также президентом Национальной киноакадемии республики.
Он был обладателем звания заслуженного деятеля искусства и народного артиста Киргизии. За всю свою карьеру Базаров снял десятки фильмов и написал множество сценариев. В список его знаменитых проектов вошла картина "Материнское поле", снятая по повести Чингиза Айтматова.
Режиссер занимался и писательской деятельностью. Многие свои произведения он публиковал в журнале "Литературный Кыргызстан".
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!