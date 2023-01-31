Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара"

Фото: кадр из фильма "Менты. Тайны большого города", режиссер – Вячеслав Криштофович

Умерла украинская актриса Ольга Когут, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.

Артистка скончалась в Киеве в возрасте 53 лет.

Ольга Когут закончила Донецкое училище культуры в 1989 году. В Национальном академическом драматическом театре она работала с 1996 года.

Наибольшую известность она получила благодаря ролям в украинских и российских проектах, в том числе в сериале "Возвращение Мухтара" (2004), "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006), "Доярка из Хацапетовки" (2007), а также фильме "12 стульев" версии 2004 года.

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