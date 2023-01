Умерла актриса Энни Вершинг, исполнившая роль Тесс в игре The Last of Us

Фото: Zuma/TASS/ZUMA Press Wire

Американская актриса Энни Вершинг умерла от рака в возрасте 45 лет. Об этом сообщает портал Deadline.

Актриса известна по своей роли Тесс из оригинальной игры The Last of Us, она озвучила и записала движения для героини. Вершинг также играла в сериалах "Новичок", "24 чaса", "Сверхъестественное" и "Вне времени".

Диагноз актрисе поставили в 2020 году, но Вершинг продолжала сниматься. За это время она, в том числе, сыграла в сериале "Звёздный путь: Пикар".

