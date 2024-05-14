14 мая, 11:22В мире
Армия США взрывом снесла обрушившийся мост в Балтиморе
Фото: apnews.com
Специалисты армии США разрушили самый большой остаток от обрушившегося моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в городе Балтимор штата Мэриленд, пишет Associated Press.
По данным издания, направленный взрыв прошел по плану. В частности, Скотт Спеллмон из Инженерного корпуса армии США сравнил его с чисткой луковицы.
Мост обрушился ночью 26 марта после того, как в него врезался контейнеровоз Dali. Корабль потерял управление, и экипаж заранее предупредил власти штата о столкновении, однако несколько рабочих не успели эвакуироваться из опасной зоны.
В результате инцидента погибли 6 человек, которые работали на мосту, а еще 7 получили тяжелые ранения. По словам министра транспорта США Пита Буттеджаджа, обрушение станет серьезной и длительной проблемой в сфере логистики.
По оценке британского инженера и старшего технического директора по вопросу мостов консалтинговой фирмы по проектированию и архитектуре Дэвида Маккензи, экстренная реконструкция моста может стоить в 10 раз дороже, чем его изначальная постройка в 1977 году, которая обошлась в 60 миллионов долларов.
Новости мира: шесть человек погибли при обрушении автомобильного моста в Балтиморе