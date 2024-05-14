Николай Патрушев и Алексей Дюмин назначены помощниками президента РФ

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Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента (АП), сообщается на сайте Кремля.

Сергей Кириенко и Алексей Громов остались в должности первых заместителей руководителя АП. Свои посты также сохранили руководитель АП Антон Вайно и замруководителя АП, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заместитель пресс-секретаря президента РФ Юрий Свиридов.

Замруководителя администрации президента назначены Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин и Владимир Островенко.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин был освобожден от своей должности и стал помощником президента. На аналогичную должность назначены Николай Патрушев, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев.

Лариса Брычева стала помощником президента и начальником Государственно-правового управления президента РФ, Дмитрий Калимулин – помощником президента РФ, начальником референтуры российского лидера, Дмитрий Шальков – помощником президента РФ, начальником контрольного управления президента России.

Владислав Китаев стал руководителем протокола президента, а Михаил Казаринов – его заместителем. Антон Кобяков назначен советником российского лидера. Игорь Левитан также стал советником президента РФ, однако отдельным указом на него возложены обязанности спецпредставителя российского лидера по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Валерий Фадеев и Елена Ямпольская назначены советниками российского лидера.

Полпредами президента РФ стали: в ЦФО – Игорь Щеголев, в СЗФО – Александр Гуцан, в ЮФО – Владимир Устинов, СКФО – Юрий Чайка, в ПФО – Игорь Комаров, в УрФО – Владимир Якушев, а в СФО – Анатолий Серышев. Сергей Иванов занял пост специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, а полпредами в Совфеде, ГД и КС стали Артур Муравьев, Гарри Минха и Александр Коновалов соответственно.



Ранее руководители фракций КПРФ и "Справедливая Россия – За правду" заявили, что не поддержат 3 и 4 кандидатов на пост министров российского правительства соответственно. Так, депутаты обеих партий проголосуют против претендентов на должности министра финансов Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Решетникова.

