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14 мая, 09:59

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РИА Новости: следствие попросило суд арестовать тезку начальника кадрового главка МО РФ

Следствие попросило суд арестовать тезку начальника кадрового главка МО РФ

Фото: Следственный комитет РФ

Следствие обратилось с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу полного тезки начальника Главного управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова в 235-й гарнизонный военный суд в рамках уголовного дела. Об этом РИА Новости заявили в судебной инстанции.

Как сообщается на сайте суда, судебное заседание прошло 13 мая в 18:25 по московскому времени. Результат рассмотрения дела пока не сообщается.

Ранее сообщалось о задержании начальника главного управления кадров МО России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Как рассказал представитель правоохранительных органов, Кузнецов является подозреваемым в уголовном преступлении. Дело расследует Главное военно-следственное управление СК России.

Кроме того, следователь уже обратился в суд для избрания мужчине меры пресечения в виде ареста.

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