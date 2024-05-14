МВД РФ предупредило о новой схеме мошенничества с перерасчетом пенсии

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Мошенники разработали новую схему обмана. Теперь при звонке они представляются сотрудниками Социального фонда и рассказывают россиянам об обнаружении неучтенного стажа. Об этом сообщил в телеграм-канале "Вестник Киберполиции России".

При реализации данной схемы основными жертвами злоумышленников становятся пенсионеры. Во время звонка мошенники обращаются к человеку с предложением оформить официальное заявление на перерасчет пенсии, чтобы добиться ее повышения.

Если им удается убедить собеседника, преступники переходят к следующему шагу – предлагают подать такое заявление в ходе телефонного разговора. В целях идентификации они требуют назвать код, который придет пенсионеру в СМС-сообщении.

"Если продиктовать данный код, то мошенники получат доступ либо к порталу "Госуслуги", либо к мобильному банку, что приведет к компрометации учетной записи на "Госуслугах" или к попытке перевода аферистами денежных средств с банковского счета жертвы", – предупредили в ведомстве.

Ранее глава группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин рассказал, что мошенники могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, чтобы украсть аккаунт в Telegram. По словам эксперта, преступники могут самостоятельно создавать точки доступа в местах скопления людей. Чтобы подключиться к Сети, пользователю предлагается авторизоваться через мессенджер.