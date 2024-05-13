Эксперт по безопасности Фомин рассказал о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мошенники могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, чтобы украсть аккаунт в Telegram, предупредил глава группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин. Его слова приводит "Лента.ру".

Специалист обратил внимание, что иногда злоумышленники сами создают такие точки доступа в местах скопления людей, например на вокзалах. Для подключения к Сети пользователей просят авторизоваться через мессенджер, добавил он.

"Мошенники убеждают, что так пользователь будет надежнее защищен: с помощью первого идентификатора в виде СМС произойдет авторизация в мессенджере, а вторым выступит отправленный код доступа из мессенджера в общественную сеть передачи данных", – уточнил эксперт.

После того как мошенники получили доступ к аккаунту, они начинают просить близких пользователя перевести деньги, резюмировал Фомин.

Ранее россиян предупредили, что мошенники могут украсть данные пользователей Telegram под видом специалистов технической поддержки.

Так, злоумышленники пишут потенциальным жертвам с предложением отменить удаление аккаунта. Для этого пользователя просят перейти на фишинговый сайт, который похож на Telegram, а затем ввести номер телефона и код безопасности. После этого мошенники получают полный доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами.

