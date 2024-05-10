Роскачество: мошенники под видом техподдержки крадут данные пользователей в Telegram

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Мошенники начали красть данные пользователей Telegram под видом специалистов технической поддержки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Злоумышленники пишут потенциальным жертвам с предложением отменить удаление аккаунта. Для этого пользователя просят перейти на фишинговый сайт, который похож на Telegram, а затем ввести номер телефона и код безопасности. После этого мошенники получают полный доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами.

При этом в Роскачестве напомнили, что в Telegram нет сбора заявок на удаление. Удалить аккаунт может только сам пользователь в настройках.

Помимо этого, пользователей мессенджера призвали остерегаться "специалистов" в области инвестиций, криптовалют и выгодных вложений. Мошенники могут предлагать приобрести статус квалифицированного инвестора, что является лишь уловкой.

Ранее стало известно, что мошенники начали звонить потенциальным жертвам по видеосвязи. Видеоизображение может быть использовано мошенниками для совершения новых преступлений. После наделения его речевыми функциями злоумышленники могут рассылать запись родственникам жертвы с просьбой перечислить денежные средства.

