Эксперт Липов перечислил популярные схемы мошенников в майские праздники

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В майские праздники люди могут столкнуться с мошенническими схемами, связанными с благотворительными фондами, бронированием и предложениями о покупке товаров по "очень выгодным" ценам. Об этом рассказал RT директор компании информационных технологий Сергей Липов.

По словам эксперта, мошенники могут создавать фальшивые организации, утверждая, что собирают средства для помощи ветеранам или другим нуждающимся. В таких случаях нужно проверять, имеет ли фонд официальную регистрацию и прозрачную отчетность.

Липов отметил, что распространена схема фальшивого бронирования беседки для шашлыков или места для отдыха. По его словам, после оплаты люди узнают, что брони не существует. Эксперт посоветовал резервировать места через проверенные сервисы или лично посещать их.

Также в период праздников могут появляться предложения о покупке товаров по "очень выгодным" ценам, которые могут быть плохого качества или вовсе не существовать, подчеркнул Липов. Он посоветовал внимательно проверять информацию о продавце и читать отзывы.

Во время праздников активизируются и интернет-мошенники, предлагающие различные праздничные услуги или товары, уточнил специалист. Он рекомендовал использовать надежные платежные системы и избегать денежных переводов на сомнительные счета.

Кроме того, мошенники могут предложить заполнить анкеты или принять участие в опросах с целью украсть личную информацию. Необходимо быть острожным, разглашая личные данные в интернете или при очных встречах. Всегда проверяйте информацию через официальные источники или обращайтесь за помощью к специалистам, заключил Липов.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что мошенники начали звонить потенциальным жертвам по видеосвязи. Злоумышленники используют видеоизображения человека для новых преступлений. Юрист порекомендовал не отвечать на незнакомые номера и блокировать абонентов.

