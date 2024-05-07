Юрист Соловьев: мошенники начали обманывать россиян по видеосвязи

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Мошенники начали звонить потенциальным жертвам по видеосвязи. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает RT.

Эксперт рассказал, что потенциальным жертвам поступают видеозвонки в мессенджерах. После этого перед человеком возникает либо пустая стена, либо некий собеседник, который представляется менеджером сотовой компании.

"Самое главное здесь не то, что скажет подставной сотрудник украинского call-центра, а видеоизображение, которое получают в свое распоряжение негодяи", – сказал Соловьев.

Юрист предупредил, что видеоизображение может быть использовано мошенниками для совершения новых преступлений. После наделения его речевыми функциями злоумышленники могут рассылать запись родственникам жертвы с просьбой перечислить денежные средства.

Чтобы не попасться на обман мошенников, эксперт советовал не отвечать на незнакомые номера и блокировать абонентов. Соловьев также рекомендовал не переходить по ссылкам, не участвовать в конкурсах, не отвечать на незнакомые сообщения и не вводить присылаемые коды.

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев с начала 2024 года жители Москвы и Подмосковья подали в Центробанк 10 тысяч жалоб о мошенничестве. Из Москвы поступило 7 636 писем в ЦБ, а из области – 3 075. Число жалоб на кибермошенников возросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

