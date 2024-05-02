Школьница из Чебоксар перевела мошенникам 1,3 млн руб для продвижения в игре

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Девятилетняя девочка из Чебоксар, используя телефоны родителей, перевела аферистам 1,3 миллиона рублей, покупая предметы для онлайн-игры. Для этого она закрывала вклады и открывала кредиты, сообщает МВД Чувашии на своем сайте.

По данным ведомства, 30 апреля в дежурную часть полиции обратилась 33-летняя местная жительница и заявила о совершении мошенничества в отношении ее дочери. В тот вечер на телефон отца девочки пришло сообщение о закрытии банковского вклада. Телефоны обоих родителей и планшет находились у дочери, которая в тот момент общалась с незнакомцем по видеосвязи, указали в региональном МВД.

Отмечается, что второклассница зарегистрировалась в группе по раздаче робуксов (предметы для онлайн-игры). Чтобы их получить, нужно было выполнить несколько заданий: сфотографировать разблокированный экран телефона родителей, отправить этот снимок незнакомцу, войти в приложения банков и провести операции по закрытию вкладов и переводу денег на указанные мошенником счета для оплаты товаров на известных маркетплейсах, говорится в публикации.

Всего, по информации правоохранителей, школьница провела 11 транзакций по QR-кодам по 100 тысяч рублей каждая, оформила кредит на сумму свыше 460 тысяч рублей и успела оплатить заемными средствами покупки на 200 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится розыск причастных к преступлению лиц.

Ранее сообщалось, что аферисты обманули 74-летнего москвича и похитили у него 14 миллионов рублей. Как рассказали в столичной прокуратуре, мужчине позвонил неизвестный, представляясь сотрудником сотовой компании, и заявил, что якобы истекает срок действия договора мобильной связи и нужно его продлить. В результате по инструкции злоумышленников пенсионер перевел на счета мошенников 14 миллионов рублей. Мещанская межрайонная прокуратура контролирует установление личностей преступников.

