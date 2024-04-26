МВД РФ предупредило пенсионеров о новой схеме мошенников перед 9 Мая

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В преддверии Дня Победы мошенники создали сайты, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, сумма выплат варьируется от 50 до 300 тысяч рублей. При этом для их получения пенсионеры должны оплатить комиссию и ввести данные своих банковских карт.

Волк отметила, что злоумышленники торопят своих жертв, чтобы усыпить их бдительность. Например, на сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства.

"Это очередная мошенническая схема! Преступники придумывают все новые ухищрения, чтобы завладеть сбережениями граждан. Особенно больно, что их атаки направлены на ветеранов Великой Отечественной войны – тех людей, которых сегодня хочется поддержать и уберечь", – прокомментировала официальный представитель МВД РФ.

Она попросила всех быть внимательными, поговорить и предупредить своих пожилых родственников, чтобы обезопасить их от необдуманных действий.

Ранее в Роскачестве рассказали, что мошенники могут использовать ошибки банковской системы и списывать деньги даже с заблокированных банковских карт россиян. Более того, они сами могут заблокировать карту, получив доступ к личному документу. После получения данных они пытаются изменить настройки карты или перенести в другой платежный инструмент.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко посоветовал регулярно проверять выписки по счету или использовать дополнительные способы защиты банковских ресурсов: СМС-сообщения, двухфакторную аутентификацию и установку лимитов на финансовые операции.