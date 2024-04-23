Эксперты рассказали о новой схеме мошенников с полисами ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Полис обязательного медицинского страхования стал главным объектом в новой мошеннической схеме, рассказал гендиректор одной компании, производящей системы защиты электронного документооборота, Денис Калемберг в беседе с РИА Новости.

По его словам, злоумышленники под видом страховщиков заявляют о необходимости заменить полис ОМС и призывают граждан скачать якобы приложение Минздрава, которое является программой, позволяющей получить удаленный доступ к устройству и похитить средства.

Калемберг отметил, что сценарий, в котором мошенники представляются операторами сотовой связи и сообщают о заканчивающемся сроке действия договора, используется давно, а также множество раз освещался в СМИ. Поэтому россияне знают, что такие договоры бессрочны.

Однако, как сказал эксперт, о сроках действия полисов ОМС проинформированы не все граждане.

"И потому, когда человеку звонят из страховой компании или из территориального фонда ОМС и сообщают о необходимости заменить полис, то это не вызывает подозрений", – сказал Калемберг.

Доверие у граждан также вызывает и то, что мошенники не просят назвать коды из СМС, а всего лишь предлагают перейти по ссылке, скачать приложение Минздрава и ввести необходимые данные для оформления нового документа, пояснил специалист.

"Насколько мне известно, пока отдельные случаи зафиксированы в Приморье, однако не исключаю, что вскоре схема будет использоваться и в других регионах, так как она новая и эффективная", – резюмировал он.

В свою очередь, эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский посоветовал при получении звонка от какой-либо компании перезвонить на горячую линию и уточнить этот вопрос, сообщает телеканал "360".

Также он призвал внимательно изучать присылаемые ссылки, по которым предлагается скачать приложение.

"Пользуйтесь только официальными магазинами приложений. Как правило, пользователь сам дает все коды и свое согласие. Мошенники стараются вывести человека из равновесия и подтолкнуть к принятию импульсивного решения", – добавил он.

Ранее россиян предупредили о еще одной схеме мошенников. Они начали красть аккаунты в мессенджере Telegram, представляясь сотрудниками его службы поддержки.

Пользователям рассылают сообщения с предложением остановить процедуру удаления аккаунта. Для этого их просят перейти на фишинговый сайт и ввести номер телефона и код безопасности. После этого данные перехватываются мошенниками, а пользователь теряет доступ к аккаунту.