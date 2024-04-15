Фейковое приложение Сбера появилось в магазине App Store

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Фейковое приложение Сбербанка появилось в App Store. Оно доступно в онлайн-магазине Apple под названием "Сбер: Онлайн Банк". Представители кредитной организации подтвердили информацию в беседе с ТАСС.

Приложение, разработчиком которого указана компания Cao Tan Thang Steel, оформлено в стилистике банка. Пользователей предупреждают, что эту программу мошенники выпустили с целью кражи личных данных.

Ранее МВД России сообщило, что в App Store появились фейковые приложения банков, которые воруют личные данные клиентов.

В ведомстве уточнили, что у этих приложений накручены оценки, они также используют фирменные цвета банков на своих эмблемах. Однако к настоящим кредитным организациям они не имеют никакого отношения.

