10 апреля, 14:08Безопасность
МВД РФ предупредило о фейковых приложениях российских банков в App Store
Фото: depositphotos/bedobedo
МВД России сообщило, что в App Store появились фейковые приложения банков, которые воруют личные данные клиентов. Об этом сообщается в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве уточнили, что у этих приложений накручены оценки, они также используют фирменные цвета банков на своих эмблемах. Однако к настоящим кредитным организациям они не имеют никакого отношения.
В сообщении отметили, что главной целью фишинговых приложений является кража персональной информации.
"Не скачивайте их и не вводите свои данные" – предупредили в ведомстве.
Ранее новое мобильное приложение "Тинькофф Банка" "Т-помощь" удалили из магазина приложений App Store. Оно должно было сохранить доступ к мобильному банку на смартфонах iOS.
В App Store появились мошеннические продукты