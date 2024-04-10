МВД РФ предупредило о фейковых приложениях российских банков в App Store

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МВД России сообщило, что в App Store появились фейковые приложения банков, которые воруют личные данные клиентов. Об этом сообщается в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что у этих приложений накручены оценки, они также используют фирменные цвета банков на своих эмблемах. Однако к настоящим кредитным организациям они не имеют никакого отношения.

В сообщении отметили, что главной целью фишинговых приложений является кража персональной информации.

"Не скачивайте их и не вводите свои данные" – предупредили в ведомстве.

Ранее новое мобильное приложение "Тинькофф Банка" "Т-помощь" удалили из магазина приложений App Store. Оно должно было сохранить доступ к мобильному банку на смартфонах iOS.