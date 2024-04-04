ФАС потребовала от Apple разъяснить недоступность бесконтактных платежей в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России увидела в действиях корпорации Apple признаки нарушения антимонопольного законодательства из-за недоступности бесконтактных платежей на iOS в РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store. При этом система Apple Pay не позволяет использовать (привязывать) российские банковские карты таких банков", – говорится в сообщении.

В ведомстве уверены, что для своих и приложений зарубежных разработчиков компания создает преимущественные условия.

В связи с этим ФАС призвала корпорацию разъяснить позицию по бесконтактным платежам на iOS. В Apple направили соответствующее письмо.

До этого Samsung Pay перестала работать с картами "Мир". При этом функция добавления и использования клубных карт или карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay продолжила работать без изменений.

