Сбой произошел в работе ряда сервисов Apple

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Работа ряда сервисов, принадлежащих американской корпорации Apple, включая App Store и Apple Music, нарушена в результате сбоя. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент не работают Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Sports, Apple TV+, Podcasts и некоторые другие. Кроме того, в работе еще трех сервисов компании наблюдаются сбои.

Ранее сбой произошел в работе приложения WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Согласно данным сервиса Downdetector, 69% пользователей заметили проблемы в функционировании приложения, 25% столкнулись с трудностями при получении сообщений, 7% пожаловались на работу сайта.