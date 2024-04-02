Сбой произошел в работе Telegram

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Пользователи пожаловались на проблемы в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные Downradar.

На 19:12 по московскому времени из российской столицы поступило 176 сообщений о сбое. Также неполадки наблюдаются в Санкт-Петербурге, Челябинске, Минске, Киеве, Новосибирске и Казани. Всего фиксируется 1 431 отчет о сбое в работе приложения.

Накануне сбой выявили в работе социальной сети "ВКонтакте". На тот момент о неполадках сообщили 3 708 человек.

Большего всего отчетов о проблемах в работе соцсети поступило из Москвы (1 019), Санкт-Петербурга (28), Новосибирска (18). Также о проблемах заявили жители Екатеринбурга (8), Ростова-на-Дону (8), Краснодара (8), Щеглова (8) и Кирова (7).

Последний раз о сбоях в работе Telegram пользователи сообщали 22 марта. Тогда плохо загружались изображения и видео.