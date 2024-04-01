Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

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Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает портал Downradar.

На данный момент о сбоях заявили 3 708 человек. Большего всего отчетов о проблемах в работе соцсети поступило из Москвы (1 019), Санкт-Петербурга (28), Новосибирска (18). Также о проблемах заявили жители Екатеринбурга (8), Ростова-на-Дону (8), Краснодара (8), Щеглова (8) и Кирова (7).

По данным портала, некорректную работу социальной сети заметили и в других регионах России.

Ранее сбой в работе этой соцсети случился в середине января 2024 года. Тогда пользователи пожаловались, что страницы не грузились ни в браузере, ни в мобильном приложении. Также во время попытки открыть страницу появлялось сообщение об ошибке загрузки и предложение проверить подключение к интернету.

Позже работа "ВКонтакте" восстановилась, сервисы соцсети работали в штатном режиме.