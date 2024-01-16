Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

Фото: принтскрин приложения

Пользователи сообщают о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте". Страницы не грузятся ни в браузере, ни в мобильном приложении.

При попытке открыть страницу появляется сообщение об ошибке загрузки, а также предложение проверить подключение к сети и повторить попытку.

Ранее массовый сбой произошел в социальной сети "ВКонтакте" в ноябре прошлого года. Тогда сайт и приложение перестали открываться у пользователей. Через несколько часов соцсеть устранила неполадки.

Летом 2023 года в соцсети появилась проблема при загрузке фотографий через веб-версию. В пресс-службе "ВКонтакте" уточняли, что фотоматериалы загружались с небольшой задержкой. Проблема не коснулась приложения соцсети. Специалисты быстро ее устранили.

Соцсеть "ВКонтакте" восстановила работу после сбоя