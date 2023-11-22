Массовый сбой произошел в соцсети "ВКонтакте"

Фото: скриншот приложения

Массовый сбой произошел в социальной сети "ВКонтакте". Сайт и приложение перестали открываться у пользователей.

При попытке открыть сайт появляется сообщение, что страница временно недоступна и просьба попробовать позже. В приложении пользователи могут увидеть текст "Ошибка загрузки".

В пресс-службе соцсети подтвердили ТАСС, что пользователи испытывают затруднения с загрузкой некоторых сервисов. В компании отметили, что специалисты работают над устранением проблемы.

В июне в соцсети "ВКонтакте" возникла проблема при загрузке фотографий через веб-версию. В пресс-службе соцсети уточнили, что фотоматериалы загружались с небольшой задержкой. Проблема не коснулась приложения "ВКонтакте". Специалисты оперативно ее устранили.

До этого российские пользователи пожаловались на неполадки в работе социальной сети "ВКонтакте" в марте. Позднее ее работа была стабилизирована.

Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте"