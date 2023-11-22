22 ноября, 15:14 (обновлено 22.11.2023 20:04)Технологии
Массовый сбой произошел в соцсети "ВКонтакте"
Фото: скриншот приложения
Массовый сбой произошел в социальной сети "ВКонтакте". Сайт и приложение перестали открываться у пользователей.
При попытке открыть сайт появляется сообщение, что страница временно недоступна и просьба попробовать позже. В приложении пользователи могут увидеть текст "Ошибка загрузки".
В пресс-службе соцсети подтвердили ТАСС, что пользователи испытывают затруднения с загрузкой некоторых сервисов. В компании отметили, что специалисты работают над устранением проблемы.
В июне в соцсети "ВКонтакте" возникла проблема при загрузке фотографий через веб-версию. В пресс-службе соцсети уточнили, что фотоматериалы загружались с небольшой задержкой. Проблема не коснулась приложения "ВКонтакте". Специалисты оперативно ее устранили.
До этого российские пользователи пожаловались на неполадки в работе социальной сети "ВКонтакте" в марте. Позднее ее работа была стабилизирована.
Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте"
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