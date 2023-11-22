Соцсеть "ВКонтакте" восстановила работу после сбоя

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Соцсеть "ВКонтакте" устранила неполадки после сбоя. Сейчас пользователи могут использовать ее как через приложение, так и в десктопной версии.

Массовый сбой в социальной сети "ВКонтакте" произошел в среду, 22 ноября.

При попытке открыть сайт всплывало сообщение, что страница временно недоступна и просьба попробовать позже. В приложении пользователи могли видеть текст "Ошибка загрузки".

Летом в соцсети появилась проблема при загрузке фотографий через веб-версию. В пресс-службе "ВКонтакте" уточнили, что фотоматериалы загружались с небольшой задержкой. Проблема не коснулась приложения соцсети. Специалисты быстро ее устранили.

Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте"