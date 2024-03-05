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Сбой произошел в работе приложения "Тинькофф". В настоящий момент невозможно зайти в приложения основного банка и в приложение для инвестиций.

При попытке входа появляется сообщение: "Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз".

Накануне пользователи пожаловались на неполадки в работе мессенджера Telegram. О неполадках сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.

До этого россияне столкнулись с проблемами в работе WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), YouTube, Viber, "ВКонтакте" и мобильных операторов МТС, "Билайн" "МегаФон", Tele2.

Технические сбои зафиксировали в работе МТС, "МегаФон", "Билайн", Tele2 и Yota