Россияне столкнулись с проблемами в работе YouTube и мобильных операторов

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Россияне столкнулись с проблемами в работе YouTube, WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Viber, "ВКонтакте" и мобильных операторов МТС, "Билайн" "МегаФон", Tele2. Об этом сообщает "Сбой.рф".

Ранее днем сбой произошел в работе мессенджера Telegram. У пользователей не открывается приложение и его веб-версия, не грузятся сообщения и файлы.

До этого россияне жаловались на массовый сбой в работе Рунета 30 января. В частности, проблемы наблюдались в работе операторов сотовой связи, а также маркетплейсов.

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