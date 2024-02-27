27 февраля, 13:27Технологии
Россияне столкнулись с проблемами в работе YouTube и мобильных операторов
Фото: depositphotos/2nix
Россияне столкнулись с проблемами в работе YouTube, WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Viber, "ВКонтакте" и мобильных операторов МТС, "Билайн" "МегаФон", Tele2. Об этом сообщает "Сбой.рф".
Ранее днем сбой произошел в работе мессенджера Telegram. У пользователей не открывается приложение и его веб-версия, не грузятся сообщения и файлы.
До этого россияне жаловались на массовый сбой в работе Рунета 30 января. В частности, проблемы наблюдались в работе операторов сотовой связи, а также маркетплейсов.
Эксперт назвал причину масштабного сбоя в Рунете
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