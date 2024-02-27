Сбой произошел в работе Telegram

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Сбой произошел в работе мессенджера Telegram. У пользователей не открывается приложение и его веб-версия, не грузятся сообщения и файлы, сообщается на сайте Downdetector.

Согласно данным сервиса, жалобы начали поступать около 12:40 по московскому времени. К 12:50 было выявлено почти 3 тысячи сообщений о неполадках в работе мессенджера.

Как отметили в Роскомнадзоре, ведомство зафиксировало массовый сбой в работе Telegram на территории РФ, США, Германии и других стран. В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования также выявили неполадки в мессенджере на территории РФ.

Предыдущий сбой в Telegram произошел 18 февраля. На 14:35 по московскому времени пользователи сообщали о неполадках в мобильном приложении и приложении на ПК.

На тот момент сервис Downdetector сообщал, что на проблемы пожаловались 5 тысяч пользователей. Неполадки были выявлены не только на территории РФ, но и в других странах: в Белоруссии, США, Германии, Франции, Великобритании и других.

Позже в этот же день Telegram полностью восстановил работу. По предварительным данным, неполадки были вызваны проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса.

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