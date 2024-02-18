18 февраля, 15:44Технологии
Telegram восстановил работу мессенджера после масштабного сбоя
Фото: depositphotos/Mactrunk
Месседжер Telegram полностью восстановил работу после масштабного сбоя. На сервисе Downdetector не выявлено жалоб.
Как уточнили на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (подведомственный Роскомнадзору. – Прим. ред.), неполадки в работе мессенджера, по предварительным данным, были вызваны проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса.
Сбой в работе приложения произошел днем 18 февраля. На 14:35 по московскому времени пользователи сообщали о неполадках в мобильном приложении и приложении на ПК.
На тот момент сервис Downdetector сообщал, что на сбой посетовали 5 тысяч пользователей. Неполадки были выявлены не только на территории РФ, но и в других странах: в Белоруссии, США, Германии, Франции, Великобритании и других.
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