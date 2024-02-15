15 февраля, 17:27Экономика
Сбой на сервере Мосбиржи 13 февраля был редкой технической ошибкой
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Сбой на сервере Московской биржи, который произошел 13 февраля, был редкой технической ошибкой. Об этом сообщил директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса торговой площадки Сергей Демидов.
"Сбой на Мосбирже – абсолютно техническая ошибка внутри сервера. Я даже не буду называть конкретные компоненты, но все сервера имеют такой параметр, как наработка на отказ", – цитирует его РИА Новости.
Демидов пояснил, что 13 февраля сервер вышел из строя, в связи с чем торги были приостановлены. Однако, по его словам, за последние десять лет такое происходило всего несколько раз.
Глава департамента также отметил, что каждый случай нарушения работы изучается и исследуется. Это делается для того, чтобы таких ситуаций не возникло в будущем.
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке 14 февраля с 10:36 по столичному времени. Отмечалось, что она возобновила торги на фондовом рынке с 11:35.
13 февраля площадка также приостанавливала торги. С 13:58 биржа перестала производить операции.
Работа была возобновлена в 15:45. Мосбиржа уточняла, что приостановка была связана с аппаратной ошибкой основного сервера.
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