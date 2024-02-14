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Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке с 11:35 по столичному времени. Об этом сообщается на сайте площадки.

Там уточнили, что на бирже сейчас доступна система торгов фондового рынка для снятия заявок.

В среду, 14 февраля, с 10:36 по Москве биржа приостановила операции на фондовом рынке.

Накануне произошла аналогичная ситуация. Площадка прекратила осуществлять операции на фондовом рынке с 13:58 по московскому времени.

Спустя время после почти двухчасового сбоя площадка возобновила работу сервиса. Мосбиржа неполадки объяснила аппаратной ошибкой основного сервера.

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