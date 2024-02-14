ЦБ рассчитывает, что сбоев на Московской бирже будет минимальное количество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ рассчитывает, что сбоев на Мосбирже будет минимальное количество. Площадка эффективно и оперативно справляется с подобными ситуациями, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на форуме "Кибербезопасность в финансах".

"ЦБ обращает особое внимание с точки зрения своих надзорных полномочий на IT-составляющую Московской биржи и регулярно тестирует, проводит опросы, делает все необходимое для обеспечения непрерывности деятельности", – цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что Московская биржа представляет собой ключевую инфраструктуру с очень сложной IT-составляющей. В подобных системах время от времени могут происходить какие-либо технологические неполадки, указал Чистюхин.

За последние два дня Московская биржа приостанавливала торги на фондовых рынках дважды. 13 февраля операции были приостановлены с 13:58 по столичному времени, спустя два часа они возобновились. Сбой произошел из-за аппаратной ошибки основного сервера, сообщала площадка.

14 февраля биржа приостановила торги с 10:36, открыв их спустя час. В качестве причины этого площадка назвала ошибку конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка.