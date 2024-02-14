Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Разумный

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке с 10:36 по столичному времени. Об этом сообщается на сайте площадки.

"О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", – следует из сообщения.

Накануне площадка также приостанавливала торги. С 13:58 по московскому времени биржа перестала производить операции.

В 15:45 после почти двухчасового сбоя площадка возобновила работу сервиса. Мосбиржа уточнила, что приостановка была связана с аппаратной ошибкой основного сервера.

Ранее экономист Денис Перепелица поделился, что в следующем месяце произойдут весомые колебания курса национальной валюты. Согласно его прогнозу, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей. По словам эксперта, покупать американскую валюту в марте не нужно.

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