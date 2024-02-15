Курс доллара поднялся выше 92 рублей впервые с декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 92 рублей. По данным биржи, это произошло впервые с декабря 2023 года.

По данным на 13:43 курс рубля к американской валюте повышался до 92 рублей 22 копеек, к евро – до 98 рублей 88 копеек, а к юаню – до 12 рублей и 71 копейки.

Выше отметки 92 рубля доллар поднимался 9 февраля и 16 января, однако эксперты назвали это "ошибкой трейдера".

Так, 9-го числа доллар на короткое время поднимался до 93,53 рубля.



До этого экономист Денис Перепелица рассказывал, что курс рубля ожидают сильные колебания, но произойдет это в марте. По его словам, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей.

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