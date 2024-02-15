15 февраля, 13:59Экономика
Курс доллара поднялся выше 92 рублей впервые с декабря
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 92 рублей. По данным биржи, это произошло впервые с декабря 2023 года.
По данным на 13:43 курс рубля к американской валюте повышался до 92 рублей 22 копеек, к евро – до 98 рублей 88 копеек, а к юаню – до 12 рублей и 71 копейки.
Выше отметки 92 рубля доллар поднимался 9 февраля и 16 января, однако эксперты назвали это "ошибкой трейдера".
Так, 9-го числа доллар на короткое время поднимался до 93,53 рубля.
До этого экономист Денис Перепелица рассказывал, что курс рубля ожидают сильные колебания, но произойдет это в марте. По его словам, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей.
Рубль укрепил свои позиции в январе 2024 года
Читайте также
- Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
- Эксперт рассказал о ситуации на валютном и нефтяном рынках