13 февраля, 14:25Экономика
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Торги на фондовом рынке Мосбиржи приостановлены с 13:58 по московскому времени. Об этом сообщает площадка.
Отмечается, что о времени возобновления торгов сообщат дополнительно.
Накануне экономист Денис Перепелица спрогнозировал сильные колебания курса рубля в марте. По его информации, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей.
Ранее аналитик Сергей Раманинов напомнил, что мировая повестка оказывает влияние на нефтяной и валютный рынки. Он уточнил, что на курс рубля особенно влияет продление правительством РФ мер по обязательной продаже валютной выручки до конца этого года.