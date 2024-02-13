Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Торги на фондовом рынке Мосбиржи приостановлены с 13:58 по московскому времени. Об этом сообщает площадка.

Отмечается, что о времени возобновления торгов сообщат дополнительно.

Накануне экономист Денис Перепелица спрогнозировал сильные колебания курса рубля в марте. По его информации, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей.

Ранее аналитик Сергей Раманинов напомнил, что мировая повестка оказывает влияние на нефтяной и валютный рынки. Он уточнил, что на курс рубля особенно влияет продление правительством РФ мер по обязательной продаже валютной выручки до конца этого года.