Экономист предрек сильные колебания курса рубля в марте

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Экономист Денис Перепелица спрогнозировал сильные колебания курса рубля в марте. По его словам, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей, сообщает "Газета.ру".

"Достаточно сильные колебания курса рубля в марте возможны в диапазоне от 85 до 92 рублей за доллар США. Закупать валюту в марте не стоит", – сообщил эксперт.

По его мнению, в марте на рубль будут влиять сразу несколько факторов. На валюте скажутся объемы обязательной продажи валютной выручки экспортеров, ключевая ставка Центробанка, действия спекулянтов и другие.

Перепелица уверен, что дальнейшая девальвация рубля маловероятна. По его прогнозу, рубль останется в указанном диапазоне до конца 2024 года.

Утром 12 февраля доллар торговался на Мосбирже по 91 рублю. Тремя днями ранее американскую валюту можно было приобрести по 93 рубля. Евро при этом стоил около 98 рублей.



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