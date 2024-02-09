Эксперт рассказал о ситуации на валютном и нефтяном рынках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мировая повестка оказывает влияние на нефтяной и валютный рынки. Об этом заявил аналитик Сергей Раманинов, передает RT.

По словам специалиста, на нефтяном рынке котировки зависят от дальнейшего развития ситуации между Израилем и ХАМАС. Он уточнил, что представители отрасли не верят в прекращение огня на Ближнем Востоке, поэтому стоимость нефти Brent увеличилась более чем на 3% за последние сутки.

Раманинов утверждает, что на валютный рынок влияет ситуация вокруг "сильных" данных по рынку труда в США.

"Они вышли выше всех прогнозов, следствием этого стало то, что рынок отложил во времени ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой США и доллар укрепился к основным валютам", – объяснил Раманинов.

Кроме того, эксперт напомнил, что на следующей неделе пройдет собрание Центробанка России по ключевой ставке, которое, возможно, не повлияет на курс рубля. Он указал на то, что такая же реакция рынка была после публикации пресс-релизов с прошлых заседаний.

По его словам, на курс рубля больше влияет продление правительством РФ мер по обязательной продаже валютной выручки до конца этого года. При этом он считает, что поддержка рубля сократится, так как продажи валюты Банка России уменьшились почти в два раза.

"Влияние, которое изменение ставки оказывает на валютный курс, отложенное во времени", – заключил аналитик.

Ранее Раманинов спрогнозировал курс доллара на следующей неделе, который может составить 88–90 рублей. Специалист обратил внимание, что на рубль оказывают влияние цены на нефть, ожидания решения о мерах продажи валютной выручки и окончание налогового периода.

До этого специалист по продажам Александр Шнейдерман заявил, что доллар будет колебаться на уровне 83–91 рубля. По его словам, такие значения являются вполне комфортными для российского бюджета.



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