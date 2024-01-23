Минфин РФ посчитал обоснованным продление продажи валютной выручки экспортерами

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Российское министерство финансов посчитало обоснованным продление действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минфина.

Уточняется, что ведомство готово подкорректировать механизм, если экспортерам понадобится помощь с реализацией указа.

"Введенный в октябре 2023 года указ президента с требованием об обязательной репатриации иностранной валюты <...> показал свою эффективность", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, эта мера помогла стабилизировать внутренний валютный рынок, уверены в Минфине.

Во вторник, 23 января, кабмин РФ решил продлить меры по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. Благодаря этому властям ранее удалось покрыть нехватку валюты, которая нужна была импортерам для удержания поставок продукции в Россию.

По документу срок меры поддержки должен был истечь 30 апреля 2024 года. Однако в Центробанке РФ не увидели весомых оснований для продления продажи выручки. По мнению ЦБ РФ, в прошлые месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием ключевой ставки.

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