Эксперты рассказали, на сколько еще может опуститься курс рубля

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Утром 29 января курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Как сообщает Life.ru со ссылкой на экспертов, в ближайшее время рубль может ослабнуть еще больше.

"На курс рубля давят баланс спроса и предложения валюты. Конкретно сейчас это может быть связано с окончанием налогового периода для экспортеров (около 25-го числа каждого месяца). Соответственно, снижается предложение валюты", – предположил финансовый аналитик Сергей Раманинов.

Между тем руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман предположил, что доллар будет колебаться на уровне 83–91 рубля. По его словам, такие значения являются вполне комфортными для российского бюджета.

Однако частный инвестор Федор Сидоров уверен, что минимальной границей станет показатель 89 рублей за доллар.

Финансовый аналитик Владислав Антонов считает, что курс рубля слабеет из-за технических факторов. На него оказывают влияние пик налоговых выплат экспортеров и действующие обязательства по продаже части валютной выручки. Следующая ключевая отметка, по его прогнозу, составит 91,75 рубля, а после – 93,75 рубля.

Ранее ослабление рубля спрогнозировал эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин. Он пояснил, что приближение пика налоговых платежей экспортеров, которое обычно приводит к заметному укреплению курса рубля, пока не может вызвать устойчивой позитивной тенденции.



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