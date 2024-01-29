Курс доллара превысил 90 рублей впервые с 16 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 07:19 по московскому времени, американская валюта прибавила 0,46% и достигла 90,15 рубля. К 07:20 по московскому времени юань вырос до 12,519 рубля.

В частности, к 07:41 по московскому времени американская валюта ускорила рост до 90,2 рубля и прибавила 0,47%. Вместе с тем юань замедлился и расположился на отметке в 12,516 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин рассказал, что после окончания 29 января налогового периода в России курс доллара может достичь 90 рублей. По его словам, после негативного открытия рубль быстро восстановился, однако удержаться в плюсе ему не удалось.

24 января курс рубля в ходе торгов на Мосбирже укрепился. Он торговался по 88,60 рубля. Между тем евро можно было приобрести по 96,23 рубля.

При этом директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович ранее заявил, что в феврале доллар не опустится ниже 80 рублей. По его мнению, валюта будет торговаться по 85–89 рублей.

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