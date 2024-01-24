Курс доллара перешел к снижению на Московской бирже

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Курс рубля в начале торгов на Московской бирже укрепился по отношению к доллару. Это следует из данных торговой площадки.

Американская валюта расчетами завтра на 07:05 по московскому времени упала на 10 копеек, до 88,60 рубля. Евро при этом вырос на 28 копеек, до 96,23 рубля, юань – на 2 копейки, до 12,30 рубля.

23 января кабмин РФ решил продлить меры по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. Благодаря этому властям ранее удалось покрыть нехватку валюты, которая нужна была импортерам для удержания поставок продукции в Россию.

По документу срок меры поддержки должен был истечь 30 апреля 2024 года. Однако в Центробанке РФ не увидели весомых оснований для продления продажи выручки. По мнению ЦБ РФ, в прошлые месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием ключевой ставки.

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