Песков назвал продление мер по продаже валютной выручки прерогативой правительства

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Вопросами, касающимися продления мер по продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, занимается полностью кабмин РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировав решение правительства о продлении данной меры до конца этого года.

Он также напомнил, что Владимир Путин постоянно проводит собрания на экономическую тему, где также присутствует и вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Это решение правительства обеспечивает стабильность темпов экономического развития", – подчеркнул Песков, добавив, что правительство справляется со своими задачами в экономическом плане.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ решил продлить меры по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца этого года. Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что ранее введенные меры поддержки помогли достигнуть стабильности на валютном рынке, поэтому благодаря их эффективности было принято решение о продлении мер поддержки.



В РФ ввели обязательную продажу части валютной выручки