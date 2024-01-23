Правительство РФ поддержало продление продажи валютной выручки экспортерами

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Кабмин РФ решил продлить меры по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца этого года. Об этом сообщило правительство в своем телеграм-канале.

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что ранее введенные меры поддержки помогли достигнуть стабильности на валютном рынке, поэтому благодаря их эффективности было принято решение о продлении мер поддержки.

"Сегодня можно отметить, что, по имеющимся данным, в целом экспортеры соблюдают требования указа президента", – подчеркнул он, добавив, что благодаря этой мере российским властям удалось покрыть нехватку валюты, которая нужна была импортерам для удержания поставок продукции в РФ.

По документу срок данной меры поддержки должен был истечь 30 апреля 2024 года.

Ранее министерство финансов России объявило, что ежедневный объем продажи валюты и золота составит 4,1 миллиарда рублей с 15 января по 6 февраля. Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 миллиарда рублей, уточнили в ведомстве.



В РФ ввели обязательную продажу части валютной выручки