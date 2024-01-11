Продажа валюты по бюджетному правилу составит 4,1 млрд рублей с 15 января

Фото: 123RF/alfexe

Министерство финансов России объявило, что ежедневный объем продажи валюты и золота составит 4,1 миллиарда рублей с 15 января. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 миллиарда рублей", – поясняется в публикации.

Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев предположил, что курс доллара в феврале 2024 года будет в районе 87–95 рублей. По его словам, на курс рубля влияют множество факторов, среди которых – геополитика, нефть, денежно-кредитная политика ЦБ РФ и административные меры. Если не произойдет форс-мажорных ситуаций, то большого изменения курса ожидать не стоит, отметил экономист.

Он подчеркнул, что сильное ослабление рубля приведет к росту инфляции, с чем активно борется Банк России, при этом укрепление курса нацвалюты невыгодно для бюджета.



"Деньги 24": в РФ установили объем продаж валютной выручки для отдельных экспортеров