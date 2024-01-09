Россиянам назвали причину укрепления национальной валюты

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Национальная валюта закрепилась на рынке в связи с первым официальным рабочим днем в 2024 году. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.

"На российский валютный рынок возвращаются экспортеры, которые по-прежнему обязаны продавать основной объем выручки. В то же время спрос на импорт в самом начале года традиционно сокращается после всплеска, связанного с новогодними праздниками", – отметил он.

По словам Бабина, в будущем негативом для курса рубля могут стать достаточно низкие цены на нефть, которые вернулись к многомесячным минимумам. Эксперт отметил, что это поэтапно сокращает объем поступления иностранной валюты на внутренний рынок.

Между тем финансовые аналитики поделились с RT, как в будущем начнут меняться значения курсов доллара и евро. Как уточнил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман, после каникул инвесторы и трейдеры начали активную деятельность на торгах на Московской бирже, "внушая оптимизм относительно доллара, который может уступить свои позиции".

В январе на ситуацию с рублем может повлиять обязательная продажа валютной выручки экспортерами, данные по сальдо торгового баланса, бюджетная политика, потенциальное повышение цен на энергоносители и другое, поделился эксперт.

Согласно его прогнозу, после новогодних праздников российская валюта продолжит укрепление. В ближайшие две недели рубль будет колебаться в диапазоне 87,65–93 рубля за доллар, заявил Шнейдерман.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин при этом выразил уверенность, что в ближайший квартал из-за общей неопределенности на мировом рынке западные валюты "ждет проверка на прочность". До весны национальная валюта будет колебаться в рамках 85–87 рублей за доллар, 95–96 рублей за евро и около 12,5 рубля за юань, считает эксперт.

Днем во вторник, 9 января, курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 90 рублей. Последний раз подобный показатель фиксировали 29 декабря 2023 года. Параллельно евро упал на 1,64%, до 98,36 рубля, а юань – до 1,52%, до 12,516 рубля.

Спустя время российская валюта закрепилась и к китайской. Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 29 декабря 2023 года.

Доллар на Московской бирже упал до 91,62 рубля