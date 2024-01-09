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Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 29 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Согласно данным торгов, курс китайской валюты снизился на 1,69% до уровня 12,496 рубля по данным на 14:24 по московскому времени. Затем, к 14:26, юань замедлил снижение, а курс составил 12,506 рубля. В это же время доллар находился на уровне 89,8 рубля, а евро – 98,3 рубля.

В этот же день в ходе торгов на Мосбирже доллар упал ниже 90 рублей впервые с 29 декабря. Вместе с ним снижались курсы евро и юаня. Последний, по данным на 13:41, торговался на уровне 12,516 рубля.

29-го числа последнего месяца 2023 года курс китайской валюты в ходе торгов также снижался и составлял 12,583 рубля. До этого, 13-го числа, курс также продолжал падать и опускался ниже 12,5 рубля.

Утром 6 декабря рубль показал ослабление к иностранным валютам. Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 93 рубля впервые с 3 ноября, юань вырос до 12,972 рубля. В тот же день китайская валюта достигла уровня 13 рублей, впервые с 23 октября.

Ранее эксперт объяснил, почему юань опередил евро в расчетах через SWIFT. Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов сказал, что новый тренд на расчет в национальных валютах и цифровые площадки привел к изменению расстановки сил на валютном рынке.

По его словам, раньше Пекин ограничивал международную торговлю, однако изменения подтолкнули Китай к распространению валюты.

Доллар на Московской бирже упал до 91,62 рубля