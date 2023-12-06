Курс доллара превысил 93 рубля впервые с 3 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 93 рубля впервые с 3 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 07:40 по московскому времени доллар вырос на 0,79%, до 93,0025 рубля. К 07:44 валюта замедлила рост и находилась на отметке 92,97 рубля (+0,75%). В это же время европейская валюта прибавила 0,42%, поднявшись до 100,4 рубля, курс юаня увеличился на 0,73%, до 12,972 рубля

Ранее сообщалось, что на 16:46 по московскому времени 5 декабря курс евро вырос на 1,53%, до 100 рублей. К 16:49 валюта замедлила рост и остановилась на уровне 99,92 рубля, прибавив 1,44%. Кроме того, доллар увеличился на 1,36%, поднимаясь до 92,17 рубля, а китайский юань – на 1,15%, до 12,882 рубля.

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