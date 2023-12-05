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Курс доллара поднялся выше 92 рублей впервые с 13 ноября, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На 15:34 по московскому времени американская валюта прибавила 1,2%, до 92,01 рубля. Уже к 15:37 доллар слегка ускорил рост и остановился на отметке 92,02 рубля. В то же время евро вырос на 1,11%, поднимаясь до 99,59 рубля. Курс китайской валюты увеличился на 1,01%, до 12,861 рубля.

Днем ранее российская валюта показала послабление к доллару. Так, курс превысил 91 рубль впервые с 14 ноября. Параллельно евро поднялся до 98,8 рубля, прибавив 0,87%. Курс китайского юаня, в свою очередь, увеличился на 0,94%, до 12,744 рубля.

Уже к утру вторника, 5 декабря, евро начал торговаться выше 99 рублей впервые с 7 ноября. Доллар в это время вырос до 91,39 рубля, а китайский юань – до 12,79 рубля.

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля